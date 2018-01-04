Пожар в цехе под Новосибирском унес жизни десяти человек

Рано утром в четверг, 4 января, стало известно о пожаре в цехе по производству обуви в Искитимском районе Новосибирской области. На место сильного возгорания незамедлительно выехали пожарные.

К настоящему моменту, согласно данным источника в экстренных службах региона, жертвами огня стали десять человек. До этого сообщалось о семи погибших гражданах КНР и одном уроженце Киргизии, передает РИА "Новости".

Уточняется, что деятельность пожарных была заметно осложнена особенностями здания ангарного типа, а также задымлением в помещении. Сейчас открытое горение ликвидировано, специалисты проводят разбор завалов и проливают конструкции, чтобы предотвратить возникновение новых очагов возгорания.