В Москве жилой дом горит на набержной академика Туполева, спасен ребенок

В Москве сегодня пожар произшел в жилом доме на набережной Академика Туполева в Басманном районе. Из горящего пятиэтажного трехподъездного дома были спасены 20 человек, в том числе 14 - по автолестнице, среди них четверо детей.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил об одном пострадавшем. Пожар произошел на втором этаже, огонь частично ушел на балкон третьего этажа. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Столичные огнеборцы оперативно потушили возгорание. Представители столичного главка МЧС подтвердили информацию о ликвидации пожара. "В 13:07 мск пожар был потушен благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений", - отметили спасатели.