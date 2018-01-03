Пантера убила человека в частном зверинце и сбежала в Подмосковье

В Московской области пантера убила смотрителя в частном зоопарке и сбежала из клетки. Инцидент произошел в деревне Обновленный Труд в Истринском районе. В подмосковной полиции рассказали, что в одном из зверинцев пантера напала на смотрителя, когда тот вошел в вольер, чтобы ее покормить.

Пантера насмерть загрызла мужчину, - сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. От полученных травм мужчина скончался.

После нападения на смотрителя животное сбежало из клетки. Пантеру удалось обнаружить и поймать через несколько часов. Пантеру вернули в вольер. По факту нападения хищника на человека проводится проверка.