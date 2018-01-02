В Москве неизвестные 2 января "заминировали" жилой дом на Рублевском шоссе, в котором якобы имеется квартира у Ксении Собчак. У дома собрались все экстренные службы города.

На месте работают кинологи. На время проверки спасатели провели частичную эвакуацию жильцов, эвакуированы около 40 человек, - сообщает ТАСС. По данным некоторых СМИ, в этом доме находится квартира, принадлежащая Собчак. Как передало Агентство новостей "Москва", в полицию поступило сообщение о "минировании" квартиры телеведущей Ксении Собчак.

Волна атак телефонных террористов началсь в России в сентябре прошлого года. За прошедшие сутки поступило более 50 анонимных звонков об угрозах взрыва в 30 российских городах.

Президент России Владимир Путин 31 декабря 2017 года подписал закон, ужесточающий наказание за телефонный терроризм. Теперь нарушителям может грозить до 10 лет лишения свободы.