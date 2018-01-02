Трое детей и четверо взрослых погибли при пожаре в доме в селе Скворцовка

Трое несовершеннолетних детей и четверо взрослых погибли при пожаре в частном деревянном доме в селе Скворцовка Курманаевского района Оренбургской области.

По данным следствия, в результате пожара погибла 42-летняя женщина, и её трое детей 5, 6 и 16 лет и трое мужчин.

Как установило следствие, в доме проживала пенсионерка со своим 25-летним нигде не работающим сыном. Хозяйка дома в момент происшествия отсутствовала. Компания отмечала Новый год.

Как пишут местные СМИ, 31 декабря за несколько часов до гибели компания сидела за праздничным столом и один из гостей снял застолье на видео и выложил в соцсеть.

Тела погибших обнаружили в доме 1 января вечером. Осмотр места происшествия показал, что дом отапливался газом посредством газовой горелки в печи. Задвижка печи дымохода была открыта не полностью. По этой причине угарный газ наполнил помещение.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).