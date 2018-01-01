Как сгорела новогодняя елка в Южно-Сахалинске

Не по плану прошла встреча Нового года в Южно-Сахалинске. Во время проведения городской праздничной программы произошло возгорание главной ёлки Сахалина на площади Ленина. 25-метровая искусственная ель загорелась на глазах очевидцев.

Сотрудники МЧС, дежурившие в районе центра города, отреагировали. 1 января 2018 года в 01:21 диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании новогодней ели на пл. Ленина. Пожарный расчет, дежурящий на площади, подъехал к месту горения в течение минуты. Ель уже была практически полностью охвачена пламенем. Но спасти искусственное новогоднее дерево не удалось. Прибывшие пожарные провели проливку горящего каркаса.

Ведущие праздника призывали горожан не паниковать.

Возгорание было полностью ликвидировано через семь минут. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются. Фото и видеозапись горящей елки очевидцы выкладывают в соцсетях.

По поручению мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина создана рабочая группа для проведения служебного расследования обстоятельств возгорания и установления виновных лиц.

В администрации города решают, ставить ли замену сгоревшей елке.