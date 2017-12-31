МВД: На Кубани задержаны подозреваемые в убийстве троих мужчин в кафе

Представители управления МВД по Краснодарскому краю сообщили о задержании подозреваемых в убийстве троих мужчин в ночь на воскресенье в кафе в станице Ладожской.

Сообщение в полицию о стрельбе в кафе поступило в два часа ночи воскресенья, 31 декабря.

Стражи порядка оперативно выехали на вызов. На месте происшествия сотрудниками полиции были обнаружены тела трех мужчин с огнестрельными ранениями. Личности погибших уже установлены. На территории Усть-Лабинского района был введен план "Сирена". На розыск подозреваемых был ориентирован весь личный состав усть-лабинских полицейских и наряды других районов Краснодарского края.

По данным МВД, в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кореновского района сотрудники ДПС остановили разыскиваемый автомобиль и задержали мужчин 34 и 32 лет, схожих по приметам с ориентировкой.

Подозреваемые были доставлены в отделение полиции. При содействии сотрудников СОБР Росгвардии обнаружено и изъято оружие, из которого предположительно были произведены выстрелы.