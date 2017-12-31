В центре Москвы найдено тело человека с ранениями

В Басманном районе столицы накануне было обнаружено тело человека с ранениями. Источник в правоохранительных органах города отметил, что страшная находка была сделана под железнодорожным мостом.

Подчеркивается, что тело нашли по адресу: Басманный тупик, д. 6А. Прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали два колото-резаных ранения в области груди, передает Агентство городских новостей "Москва". Уточняется, что погибший, которому не более 40-45 лет, держал в руках кухонный нож.

По факту случившегося уже начата проверка. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают причастных к случившемуся.