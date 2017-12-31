Задержан подозреваемый в стрельбе рядом с Красной площадью

Сотрудникам столичной полиции удалось задержать подозреваемого в стрельбе рядом с Красной площадью. Данную информацию утром в воскресенье предоставили в пресс-службе московского главка МВД.

Задержание было произведено в 5.40 на 40-м километре Новорижского шоссе. Правоохранители остановили автомобиль, за рулем которого сидел 26-летний подозреваемый в нанесении телесных повреждений двум гражданам – 29-летнему мужчине и 23-летней девушке, передает РИА "Новости".

Инцидент произошел в одном из кафе на Никольской улице в Москве. Согласно некоторой информации, предполагаемый преступник несколько раз выстрелил молодому человеку в голову.





