Стрельбу открыли неподалеку от Красной площади в Москве

Вечером в субботу, 30 декабря, в 300 метрах от Красной площади в Москве была открыта стрельба. Согласно последней информации, инцидент произошел на Никольской улице, которая проходит рядом ГУМом.

Сообщение о случившемся поступило в правоохранительные органы столицы около 22.32. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в ходе конфликта один из граждан достал огнестрельное оружие и произвел два выстрела. Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на слова дежурного офицера, два человека получили ранения.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские активно разыскивают злоумышленника в центре Москвы.

