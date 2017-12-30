Сразу несколько торговых центров были эвакуированы в Воронеже

В субботу, 30 декабря, в Воронеже были экстренно эвакуированы сразу несколько торговых центров. Соответствующее заявление сделал сегодня представитель городского управления по делам ГО и ЧС.

В социальных сетях данная информация начала появляться примерно час назад. Сначала специалисты эвакуировали ТЦ "Московский проспект", а затем посетители и работники были выведены из "Галереи Чижова", "Арены", "Максимира", "Армады", а также "Града". Кроме того, есть сообщения о том, что эвакуация производилась и из торгового центра "Атмосфера".

К настоящему моменту вышеуказанную информацию подтвердили в ГУМВД Воронежской области, передает РИА "Новости".