Источник: подозреваемый в организации взрыва в Петербурге лечился у психиатра

Вечером в субботу, 30 декабря, появилась новая информация о подозреваемом в организации взрыва. Согласно некоторым данным, мужчина, о котором идет речь, в течение некоторого времени лечился у психиатра.

Источник в правоохранительных органах города отметил, что человек, которого подозревают в осуществлении атаки в магазине "Перекресток", вел асоциальный образ жизни, а также состоял на учете в психоневрологическом диспансере, передает сегодня ТАСС.

Отмечается также, что мужчина якобы является петербуржцем и постоянно проживает в Красносельском районе Северной столицы. Пока, однако, подтверждения этой информации нет.