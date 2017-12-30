В петербургском аэропорту львенок сбежал из клетки в багажном отделения самолета

В петербургском аэропорту Пулково в субботу, 30 декабря, случилось нестандартное происшествие. В багажном отделении самолета, прибывшего из Грозного, обнаружили сбежавшего из клетки львенка.

Инцидент произошел сегодня утром. Специалисты увидели малыша, который прогуливался по багажному отсеку. На место вызвали ветеринаров, а также спасателей, которые смогли оперативно эвакуировать детеныша хищника, передает РИА "Новости". Известно, что к поимке львенка были также привлечены сотрудники МЧС.

Сейчас животное находится под надзором экспертов в карантинной комнате. Подчеркивается, что его жизни и здоровью ничто не угрожает.