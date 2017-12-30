//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости marketgid

Nod32

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Расследования 13+

В петербургском аэропорту львенок сбежал из клетки в багажном отделения самолета

30 декабря 2017, 20:14 [ «Аргументы Недели» ]

В петербургском аэропорту львенок сбежал из клетки в багажном отделения самолета
фото: pixabay.com

В петербургском аэропорту Пулково в субботу, 30 декабря, случилось нестандартное происшествие. В багажном отделении самолета, прибывшего из Грозного, обнаружили сбежавшего из клетки львенка.

Полицейские обнаружили в московском ресторане львенка

Полицейские обнаружили в московском ресторане львенка

Инцидент произошел сегодня утром. Специалисты увидели малыша, который прогуливался по багажному отсеку. На место вызвали ветеринаров, а также спасателей, которые смогли оперативно эвакуировать детеныша хищника, передает РИА "Новости". Известно, что к поимке львенка были также привлечены сотрудники МЧС.   

Сейчас животное находится под надзором экспертов в карантинной комнате. Подчеркивается, что его жизни и здоровью ничто не угрожает. 

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

ЕТ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Расследования

Ответственность за взрыв в магазине в С.-Петербурге взяла на себя запрещенная ИГ

Ответственность за взрыв в магазине в С.-Петербурге взяла на себя запрещенная ИГ

Ответственность за взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», деятельность которой в России запрещена.

//В мире

Россия не выдала визу американскому сенатору из "черного списка"

Россия не выдала визу американскому сенатору из "черного списка"

Посольство РФ не выдало визу сенатору от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин - члену делегации Конгресса США, планировавшией поездку в Россию. Шаин включена в "черный список", составленный в ответ на санкции США.


//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

МИД РФ прокомментировал поставки нефти КНДР в обход санкций

МИД РФ прокомментировал поставки нефти КНДР в обход санкций

Представители МИД РФ прокомментировали обвинение России в поставках нефти КНДР в обход санкций. Москва не причастна к контрабанде нефти. Москва не причастна к контрабанде нефти.

//В мире

Украинский генерал заявил об уязвимости Крымского моста для ударов авиации

Украинский генерал заявил об уязвимости Крымского моста для ударов авиации

Генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сделал вывод, что строящийся Крымский мост, с военной точки зрения, достаточно уязвим для ударов авиации и ракет.

//Новости ADWILE

//Общество

Роспотребнадзор посоветовал не хранить "оливье" более суток

Роспотребнадзор посоветовал не хранить "оливье" более суток

Роспотребнадзор перед Новым годом, перед праздничными застольями дал россиянам ряд важных рекомендаций. Салаты "оливье" и "селедка под шубой" будут на столах почти в каждом доме. Хранить надо не более суток.

//Общество

146 миллионов человек на планете могут страдать аллергией на занятия спортом

146 миллионов человек на планете могут страдать аллергией на занятия спортом

Ученые сообщают, что 2% населения Земли может страдать аллергией на физические нагрузки. Симптомы различны – от легкого дискомфорта во время пробежки до серьезных отеков гортани при занятии фитнесом.

//Шоу-бизнес

Отец Фриске готов выкупить своего внука у Шепелева

Отец Фриске готов выкупить своего внука у Шепелева

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Фриске готов выкупить своего внука. Он намерен отдать долю в ее загородном доме гражданском муж певицы, телеведущему Дмитрию Шепелеву за право видеться с внуком.

//Общество

Российские ученые уничтожили раковые клетки, заставив их постоянно голодать

Российские ученые уничтожили раковые клетки, заставив их постоянно голодать

Российские ученые из МГУ и их коллеги из Швеции смогли подавить размножение раковых клеток, заставив их голодать. Они создали несколько коротких молекул РНК, которые сделали раковые клетки более уязвимыми.

//Новости партнеров

//Расследования

Стрельбу открыли неподалеку от Красной площади в Москве

Стрельбу открыли неподалеку от Красной площади в Москве

Вечером в субботу, 30 декабря, в 300 метрах от Красной площади в Москве была открыта стрельба. Согласно последней информации, инцидент произошел на Никольской улице, которая проходит рядом ГУМом.

//В мире

За минувший год в Сирии подписали не менее тысячи соглашений о перемирии

За минувший год в Сирии подписали не менее тысячи соглашений о перемирии

В уходящем году в Сирии были подписаны не менее тысячи соглашений о присоединении различных населенных пунктов к перемирию. Также было одобрено 140 соглашений о прекращении боевых действий.

//В мире

Десять боевиков движения "Талибан"* были ликвидированы в Афганистане

Десять боевиков движения "Талибан"* были ликвидированы в Афганистане

В провинции Урузган, расположенной в центральной части Афганистана, были уничтожены десять боевиков движения "Талибан", запрещенного в России. Это произошло в ходе столкновения с силами безопасности.

//В мире

Войну за русский север выиграет Россия

Войну за русский север выиграет Россия

В обострившейся в последнее время конкуренции мировых держав за развитие и освоение Арктики преобладает так называемая теория морского права.

//В мире

В Харькове освободили всех заложников, захваченных на почте

В Харькове освободили всех заложников, захваченных на почте

Вечером в субботу, 30 декабря, украинский лидер Петр Порошенко сделал важное заявление. По словам президента страны, все заложники, захваченные в здании почты в Харькове, успешно освобождены.

//Расследования

Сразу несколько торговых центров были эвакуированы в Воронеже

Сразу несколько торговых центров были эвакуированы в Воронеже

В субботу, 30 декабря, в Воронеже были экстренно эвакуированы сразу несколько торговых центров. Соответствующее заявление сделал сегодня представитель городского управления по делам ГО и ЧС.

//В мире

Арктика стала точкой столкновения интересов всех стран мира

Арктика стала точкой столкновения интересов всех стран мира

Интерес к освоению Арктики проснулся в последнее время у всех государств нашей планеты, хотя традиционно эта зона отводилась восьми арктическим государствам, у которых хотя бы часть территории находится за Полярным кругом.

//Общество

Названы самые действенные способы загадывания желаний в новогоднюю ночь

Названы самые действенные способы загадывания желаний в новогоднюю ночь

Стало известно, какие методы являются самыми эффективными при загадывании желаний в новогоднюю ночь. Специалисты собрали наиболее важные советы для всех, кто хочет, чтобы их мечта сбылась.

//Общество

Безопасность в Москве в праздники будут обеспечивать в усиленном режиме

Безопасность в Москве в праздники будут обеспечивать в усиленном режиме

В грядущие новогодние праздники безопасность в Москве будут обеспечивать в усиленном режиме. Об этом сегодня сообщил руководитель департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников.

//Наука

Самый маленький в мире мобильный телефон изобрели британские специалисты

Самый маленький в мире мобильный телефон изобрели британские специалисты

Британские специалисты провели ряд экспериментов и смогли создать уникальный гаджет. Согласно последней информации, экспертам удалось разработать самый маленький мобильный телефон в истории.

//Расследования

Источник: подозреваемый в организации взрыва в Петербурге лечился у психиатра

Источник: подозреваемый в организации взрыва в Петербурге лечился у психиатра

Вечером в субботу появилась новая информация о подозреваемом в организации взрыва. Согласно некоторым данным, мужчина, о котором идет речь, в течение некоторого времени состоял на учете у психиатра.

//Расследования

В петербургском аэропорту львенок сбежал из клетки в багажном отделения самолета

В петербургском аэропорту львенок сбежал из клетки в багажном отделения самолета

В петербургском аэропорту Пулково в субботу, 30 декабря, случилось нестандартное происшествие. В багажном отделении самолета, прибывшего из Грозного, обнаружили сбежавшего из клетки львенка.

//Шоу-бизнес

Фотография сына Яны Рудковской на фоне подарков стала причиной скандала

Фотография сына Яны Рудковской на фоне подарков стала причиной скандала

Российская бизнесвумен Яна Рудковская опубликовала новый снимок в социальной сети, который вызвал бурю негодования. Звезда сфотографировала своего младшего сына на фоне "моря" дорогих подарков.

//Общество

За год в Крыму взорвали 100 бомб времен ВОВ

За год в Крыму взорвали 100 бомб времен ВОВ

Пиротехники МЧС в этом году 43 раза выезжали на разминирование в Крыму и обезвредили 94 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны.

//В мире

Эрдоган заявил, что власти США виноваты в визовом кризисе

Эрдоган заявил, что власти США виноваты в визовом кризисе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал сегодня важное заявление. По словам политика, в визовом кризисе, который возник между турецкой стороной и США виноваты именно американские власти.

//Непознанное

Ученые считают, что инопланетяне выходили на контакт с древними людьми

Ученые считают, что инопланетяне выходили на контакт с древними людьми

Ученые проанализировали всю имеющуюся информацию об инопланетянах и пришли к поразительным выводам. Уфологи предполагают, что пришельцы не раз выходили на контакт с древними жителями Земли.

//Расследования

Полиция задержала подозреваемого в совершении взрыва в петербургском ТЦ

Полиция задержала подозреваемого в совершении взрыва в петербургском ТЦ

В субботу, 30 декабря, появилась информация о задержании подозреваемого в осуществлении взрыва в петербургском торговом центре. Атака была совершена в магазине "Перекресток" в минувшую среду, 27 декабря.

//В мире

Американцы не поняли шутку Лаврова о вмешательстве в выборы в США

Американцы не поняли шутку Лаврова о вмешательстве в выборы в США

Американцы не поняли шутку министра иностранных дел России Сергея Лаврова насчет вмешательства РФ в выборы в США. Многие жители Штатов решили, что дипломат действительно признал данный факт.

//В мире

В Харькове неизвестный злоумышленник захватил заложников

В Харькове неизвестный злоумышленник захватил заложников

В здании почты, которое расположено на улице Шевченко в Харькове, неизвестный злоумышленник захватил заложников. Согласно последней информации, человек угрожает взорвать в помещении бомбу.

//В мире

Соцсети "взорвал" снимок с растворившимися в воздухе британскими солдатами

Соцсети "взорвал" снимок с растворившимися в воздухе британскими солдатами

Социальные сети "взорвались" после публикации снимка с британскими солдатами. Дворцовая кавалерия на днях поделилась фотографией, на которой якобы можно увидеть сразу шестерых гвардейцев.

//Расследования

В Новой Москве произошло ДТП с участием шести машин, погиб человек

В Новой Москве произошло ДТП с участием шести машин, погиб человек

В Новой Москве в субботу, 30 декабря, произошло ДТП с участием шести легковых автомобилей. Согласно последним данным источников в экстренных службах, авария случилась на 36-м километре Калужского шоссе.

//Политика

Сергей Лавров рассказал, чему научился у президента Владимира Путина

Сергей Лавров рассказал, чему научился у президента Владимира Путина

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, чему научился у президента России Владимира Путина. Дипломат сообщил журналистам, что все его коллеги в той или иной мере перенимают опыт главы государства.

//Общество

Астролог Тамара Глоба призвала готовиться к глобальным переменам в 2018 году

Астролог Тамара Глоба призвала готовиться к глобальным переменам в 2018 году

Следующий год будет спокойным – ни войн, ни революций не ожидается. Такой прогноз сделал астролог Павел Глоба. Бывшая жена Глобы Тамара, которая также занимается предсказаниями, с экс-супругом не согласна.

//В мире

Кого увидят поляки в гробу в следующем году

Кого увидят поляки в гробу в следующем году

В последнее время модно удивлять народ эротическими настенными календарями. Крупнейшая польская компания, производящая гробы, решила не отставать и выпустила свой.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Расследования

Ответственность за взрыв в магазине в С.-Петербурге взяла на себя запрещенная ИГ

Ответственность за взрыв в магазине в С.-Петербурге взяла на себя запрещенная ИГ

Ответственность за взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», деятельность которой в России запрещена.

//В мире

Россия не выдала визу американскому сенатору из "черного списка"

Россия не выдала визу американскому сенатору из "черного списка"

Посольство РФ не выдало визу сенатору от штата Нью-Гэмпшир Джоан Шаин - члену делегации Конгресса США, планировавшией поездку в Россию. Шаин включена в "черный список", составленный в ответ на санкции США.

//В мире

МИД РФ прокомментировал поставки нефти КНДР в обход санкций

МИД РФ прокомментировал поставки нефти КНДР в обход санкций

Представители МИД РФ прокомментировали обвинение России в поставках нефти КНДР в обход санкций. Москва не причастна к контрабанде нефти. Москва не причастна к контрабанде нефти.

//В мире

Украинский генерал заявил об уязвимости Крымского моста для ударов авиации

Украинский генерал заявил об уязвимости Крымского моста для ударов авиации

Генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сделал вывод, что строящийся Крымский мост, с военной точки зрения, достаточно уязвим для ударов авиации и ракет.

//Общество

Роспотребнадзор посоветовал не хранить "оливье" более суток

Роспотребнадзор посоветовал не хранить "оливье" более суток

Роспотребнадзор перед Новым годом, перед праздничными застольями дал россиянам ряд важных рекомендаций. Салаты "оливье" и "селедка под шубой" будут на столах почти в каждом доме. Хранить надо не более суток.

//Общество

146 миллионов человек на планете могут страдать аллергией на занятия спортом

146 миллионов человек на планете могут страдать аллергией на занятия спортом

Ученые сообщают, что 2% населения Земли может страдать аллергией на физические нагрузки. Симптомы различны – от легкого дискомфорта во время пробежки до серьезных отеков гортани при занятии фитнесом.

//Шоу-бизнес

Отец Фриске готов выкупить своего внука у Шепелева

Отец Фриске готов выкупить своего внука у Шепелева

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Фриске готов выкупить своего внука. Он намерен отдать долю в ее загородном доме гражданском муж певицы, телеведущему Дмитрию Шепелеву за право видеться с внуком.

//Общество

Российские ученые уничтожили раковые клетки, заставив их постоянно голодать

Российские ученые уничтожили раковые клетки, заставив их постоянно голодать

Российские ученые из МГУ и их коллеги из Швеции смогли подавить размножение раковых клеток, заставив их голодать. Они создали несколько коротких молекул РНК, которые сделали раковые клетки более уязвимыми.

//Расследования

Стрельбу открыли неподалеку от Красной площади в Москве

Стрельбу открыли неподалеку от Красной площади в Москве

Вечером в субботу, 30 декабря, в 300 метрах от Красной площади в Москве была открыта стрельба. Согласно последней информации, инцидент произошел на Никольской улице, которая проходит рядом ГУМом.

//В мире

За минувший год в Сирии подписали не менее тысячи соглашений о перемирии

За минувший год в Сирии подписали не менее тысячи соглашений о перемирии

В уходящем году в Сирии были подписаны не менее тысячи соглашений о присоединении различных населенных пунктов к перемирию. Также было одобрено 140 соглашений о прекращении боевых действий.

//В мире

Десять боевиков движения "Талибан"* были ликвидированы в Афганистане

Десять боевиков движения "Талибан"* были ликвидированы в Афганистане

В провинции Урузган, расположенной в центральной части Афганистана, были уничтожены десять боевиков движения "Талибан", запрещенного в России. Это произошло в ходе столкновения с силами безопасности.

//В мире

Войну за русский север выиграет Россия

Войну за русский север выиграет Россия

В обострившейся в последнее время конкуренции мировых держав за развитие и освоение Арктики преобладает так называемая теория морского права.

//В мире

В Харькове освободили всех заложников, захваченных на почте

В Харькове освободили всех заложников, захваченных на почте

Вечером в субботу, 30 декабря, украинский лидер Петр Порошенко сделал важное заявление. По словам президента страны, все заложники, захваченные в здании почты в Харькове, успешно освобождены.

//Расследования

Сразу несколько торговых центров были эвакуированы в Воронеже

Сразу несколько торговых центров были эвакуированы в Воронеже

В субботу, 30 декабря, в Воронеже были экстренно эвакуированы сразу несколько торговых центров. Соответствующее заявление сделал сегодня представитель городского управления по делам ГО и ЧС.

//В мире

Арктика стала точкой столкновения интересов всех стран мира

Арктика стала точкой столкновения интересов всех стран мира

Интерес к освоению Арктики проснулся в последнее время у всех государств нашей планеты, хотя традиционно эта зона отводилась восьми арктическим государствам, у которых хотя бы часть территории находится за Полярным кругом.

//Общество

Названы самые действенные способы загадывания желаний в новогоднюю ночь

Названы самые действенные способы загадывания желаний в новогоднюю ночь

Стало известно, какие методы являются самыми эффективными при загадывании желаний в новогоднюю ночь. Специалисты собрали наиболее важные советы для всех, кто хочет, чтобы их мечта сбылась.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Безопасность в Москве в праздники будут обеспечивать в усиленном режиме

Безопасность в Москве в праздники будут обеспечивать в усиленном режиме

В грядущие новогодние праздники безопасность в Москве будут обеспечивать в усиленном режиме. Об этом сегодня сообщил руководитель департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников.

//Наука

Самый маленький в мире мобильный телефон изобрели британские специалисты

Самый маленький в мире мобильный телефон изобрели британские специалисты

Британские специалисты провели ряд экспериментов и смогли создать уникальный гаджет. Согласно последней информации, экспертам удалось разработать самый маленький мобильный телефон в истории.

//Расследования

Источник: подозреваемый в организации взрыва в Петербурге лечился у психиатра

Источник: подозреваемый в организации взрыва в Петербурге лечился у психиатра

Вечером в субботу появилась новая информация о подозреваемом в организации взрыва. Согласно некоторым данным, мужчина, о котором идет речь, в течение некоторого времени состоял на учете у психиатра.

//Расследования

В петербургском аэропорту львенок сбежал из клетки в багажном отделения самолета

В петербургском аэропорту львенок сбежал из клетки в багажном отделения самолета

В петербургском аэропорту Пулково в субботу, 30 декабря, случилось нестандартное происшествие. В багажном отделении самолета, прибывшего из Грозного, обнаружили сбежавшего из клетки львенка.

//Шоу-бизнес

Фотография сына Яны Рудковской на фоне подарков стала причиной скандала

Фотография сына Яны Рудковской на фоне подарков стала причиной скандала

Российская бизнесвумен Яна Рудковская опубликовала новый снимок в социальной сети, который вызвал бурю негодования. Звезда сфотографировала своего младшего сына на фоне "моря" дорогих подарков.

//Общество

За год в Крыму взорвали 100 бомб времен ВОВ

За год в Крыму взорвали 100 бомб времен ВОВ

Пиротехники МЧС в этом году 43 раза выезжали на разминирование в Крыму и обезвредили 94 взрывоопасных предмета времен Великой Отечественной войны.

//В мире

Эрдоган заявил, что власти США виноваты в визовом кризисе

Эрдоган заявил, что власти США виноваты в визовом кризисе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал сегодня важное заявление. По словам политика, в визовом кризисе, который возник между турецкой стороной и США виноваты именно американские власти.

//Непознанное

Ученые считают, что инопланетяне выходили на контакт с древними людьми

Ученые считают, что инопланетяне выходили на контакт с древними людьми

Ученые проанализировали всю имеющуюся информацию об инопланетянах и пришли к поразительным выводам. Уфологи предполагают, что пришельцы не раз выходили на контакт с древними жителями Земли.

//Расследования

Полиция задержала подозреваемого в совершении взрыва в петербургском ТЦ

Полиция задержала подозреваемого в совершении взрыва в петербургском ТЦ

В субботу, 30 декабря, появилась информация о задержании подозреваемого в осуществлении взрыва в петербургском торговом центре. Атака была совершена в магазине "Перекресток" в минувшую среду, 27 декабря.

//В мире

Американцы не поняли шутку Лаврова о вмешательстве в выборы в США

Американцы не поняли шутку Лаврова о вмешательстве в выборы в США

Американцы не поняли шутку министра иностранных дел России Сергея Лаврова насчет вмешательства РФ в выборы в США. Многие жители Штатов решили, что дипломат действительно признал данный факт.

//В мире

В Харькове неизвестный злоумышленник захватил заложников

В Харькове неизвестный злоумышленник захватил заложников

В здании почты, которое расположено на улице Шевченко в Харькове, неизвестный злоумышленник захватил заложников. Согласно последней информации, человек угрожает взорвать в помещении бомбу.

//В мире

Соцсети "взорвал" снимок с растворившимися в воздухе британскими солдатами

Соцсети "взорвал" снимок с растворившимися в воздухе британскими солдатами

Социальные сети "взорвались" после публикации снимка с британскими солдатами. Дворцовая кавалерия на днях поделилась фотографией, на которой якобы можно увидеть сразу шестерых гвардейцев.

//Расследования

В Новой Москве произошло ДТП с участием шести машин, погиб человек

В Новой Москве произошло ДТП с участием шести машин, погиб человек

В Новой Москве в субботу, 30 декабря, произошло ДТП с участием шести легковых автомобилей. Согласно последним данным источников в экстренных службах, авария случилась на 36-м километре Калужского шоссе.

//Политика

Сергей Лавров рассказал, чему научился у президента Владимира Путина

Сергей Лавров рассказал, чему научился у президента Владимира Путина

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, чему научился у президента России Владимира Путина. Дипломат сообщил журналистам, что все его коллеги в той или иной мере перенимают опыт главы государства.

//Общество

Астролог Тамара Глоба призвала готовиться к глобальным переменам в 2018 году

Астролог Тамара Глоба призвала готовиться к глобальным переменам в 2018 году

Следующий год будет спокойным – ни войн, ни революций не ожидается. Такой прогноз сделал астролог Павел Глоба. Бывшая жена Глобы Тамара, которая также занимается предсказаниями, с экс-супругом не согласна.

//В мире

Кого увидят поляки в гробу в следующем году

Кого увидят поляки в гробу в следующем году

В последнее время модно удивлять народ эротическими настенными календарями. Крупнейшая польская компания, производящая гробы, решила не отставать и выпустила свой.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры