В Новой Москве произошло ДТП с участием шести машин, погиб человек

В Новой Москве в субботу, 30 декабря, произошло ДТП с участием шести легковых автомобилей. Согласно последним данным источников в экстренных службах, авария случилась на 36-м километре Калужского шоссе.

Подчеркивается, что дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в деревне Сосенки. Как уточняет сегодня РИА "Новости", погиб один человек, а еще трое получили травмы различной степени тяжести. В настоящий момент информации об их состоянии не поступало.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства и причины аварии.





