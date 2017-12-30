Нетрезвый водитель протаранил толпу людей под Волгоградом

В субботу, 30 декабря, под Волгоградом случилось страшное дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, предоставленной МВД, нетрезвый водитель автомобиля протаранил толпу людей.

Водитель протаранил толпу людей во Франции

Подчеркивается, что инцидент произошел в городе Котово. В результате случившегося 26-летняя местная жительница скончалась на месте, передает РИА "Новости". Известно, что за рулем иномарки находился 34-летний пьяный мужчина, который, очевидно, не справился с управлением и выехал на тротуар. В этот момент из кафе выходила группа людей.

Водителя к настоящему моменту удалось задержать. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". В больнице сейчас остаются двое мужчин и одна женщина.





