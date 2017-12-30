Молодой мужчина убит на корпоративе в Москве

Молодой мужчина был убит на корпоративе в Москве. Тело 29-летнего мужчины с колото-резаными ранами обнаружено 29 декабря в одном из павильонов на ВДНХ, где проходила новогодняя вечеринка. 52-летний мужчина с ранениями был госпитализирован с этого же корпоратива.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве подтвердили факт обнаружения трупа по адресу: проспект Мира, д. 119, стр. 337.

Полицию вызвали вчера вечером. И сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия в павильон №337, в котором проходило мероприятие в честь Нового года, выявили, что в ходе копоратива между сотрудниками компании произошел конфликт, в результате которого такелажнику, 1988 г. рождения, было причинено смертельное колото-резаное ранение. Молодой мужчина скончался на месте, сообщило агентство "Москва".

Также из этого павильона ВДНХ с колото-резаными ранениями левого предплечья, правой голени, в состоянии алкогольного опьянения госпитализирован в больницу 52-летний бригадир-такелажник.

По данным фактам проводится проверка.

Ранее в декабре на новогоднем корпоративе крупной компании в Москве произошел конфликт со стрельбой. В результате пострадал 27-летний мужчина.