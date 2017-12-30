Под Саратовом заключенный сбежал из колонии и убил мать 8 детей

В Саратовской области заключенный сбежал из колонии-поселения и убил свою бывшую подругу - 39-летнюю женщину - многодетную мать. Инцидент произшел в селе Квасниковка Энгельсского района.

О побеге заключенного и убийстве многодетной женщины - матери восьмерых детей, пишут сегодня саратовские СМИ. В регионе введен план "Перехват".

Следователи подтвердили гибель женщины в селе Квасниковка. На сайте СУ СКР по Саратовской области сообщается, что в пятницу, 29 декабря, вечером в полицию поступило сообщение об обнаружении в частном доме тела хозяйки жилища с колото-резаными ранениями.

По данному факту следственным отделом по городу Энгельс возбуждено уголовное дело по статье "убийство". В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. На причастность к убийству проверяется ранее судимый супруг потерпевшей. Местонахождение подозреваемого в убийстве жены устанавливается.

Саратовкая полиция подтвердила, что сыщики разыскивают подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. По данным МВД, на розыск предполагаемого злоумышленника ориентирован весь личный состав ГУ МВД России по Саратовской области и его территориальных органов, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.