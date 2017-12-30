В сеть попало видео с регистратора автобуса, сбившего людей на Сходненской

В сеть попало видео с регистратора автобуса, сбившего людей на остановке общественного транспорта на Сходненской улице в Москве 29 декабря. В Москве перед переходами у станций метро устанавливают заграждения

Вчера утром автобус "Мосгортранса" врезался в остановку около станции метро "Сходненская". В результате аварии пострадали три человека. Водитель автобуса задержан. По его признанию, автобус подрезало такси. Шофер пытался уйти от столкновения с легковым автомобилем, но врезался в остановку и наехал на людей.

Пострадавшие были госпитализированы. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что их жизни ничего не угрожает. После съезда автобуса в подземный переход около станции метро "Славянский бульвар" на Кутузовском проспекте, власти столицы решили в местах массового скопления людей устанавливать заграждения.