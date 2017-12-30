Ответственность за взрыв в магазине в С.-Петербурге взяла на себя запрещенная ИГ

Ответственность за взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге взяла на себя террористическая организация «Исламское государство», деятельность которой в России запрещена.

Самодельное взрывное устройство (СВУ, заложенное злоумышленником в ячейке камеры хранения магазина сработало 27 декабря вечером. Погибших в результате взрыва нет. По уточненным данным медиков, в результате взрыва пострадали 18 человек. СВУ имело мощность 200 г в тротиловом эквиваленте.

Организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает информагентства исламистов, и Reuters сообщили, что ответственность за взрыв взяло на себя ИГ.

Президент РФ Владимир Путин назвал взрыв в питерском магазине терактом.

ФСБ России 15 декабря сообщила о задержании семерых сторонников ИГ, готовивших теракты в «местах массового нахождения людей, в том числе в одном из культовых учреждений». В ходе расследования установлено, что одной из целей террористов должен был стать Казанский собор. Путин призвал не брать террористов в плен, а уничтожать.

Напомним, петербурженка Оксана Ефимова в марте обращалась на горячую линию ФСБ. Это произошло после того, как она обнаружила радикальные группы среди тех, на которые был подписан «ВКонтакте» ее 18-летний сын Евгений.

Владимир Путин подписал изменения в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за вербовку террористов вплоть до пожизненного заключения.