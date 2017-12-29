МВД: момент наезда автобуса на остановку запечатлили камеры видеонаблюдения

Момент наезда автобуса на остановку общественного транспорта на Сходненской улице в московском районе Тушино запечатлили камеры видеонаблюдения. Записи камер уже находятся в распоряжении полиции. Благодаря видеозаписи можно будет восстановить точную картину происшествия.

Сегодня утром в Тушино водитель городского автобуса въехал в остановку возле дома № 37 на Сходненской улице. В результате ДТП пострадали три человека.

Имена пострадавших опубликовал телеграм-канал Mash: Глазков Н., 40 лет; Васильев А., 31 год; Симонова И., 52 года.

По словам очевидцев и самого шофера автобуса, его подрезал водитель автомобиля Daewoo Nexia - таксист. По предварительной версиии, таксист подрезал автобус, в результате чего он и врезался в остановку. Водитель задержан и дает показания. С места ДТП он не скрывался, отметил представитель ГУ МВД.

Автобус во время столкновения задел несколько припаркованных машин, - передает ТАСС. Пострадавшие госпитализированы. Пассажиры автобуса не пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с ДТП на Сходненской улице.