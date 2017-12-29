Названа предварительная причина наезда автобуса на остановку в Москве

Утром в пятницу, 29 декабря, стала известна предварительная причина аварии у станции метро "Сходненская" в Москве. Ранее автобус выехал на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта.

Согласно последней информации, водитель съехал с проезжей части из-за того, что не смог справиться с управлением. Эти данные сегодня предоставила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова, передает РИА "Новости". Подчеркивается, что эти заключения не являются окончательными.

Напомним, что в ходе аварии пострадали женщина и двое мужчин, которые были экстренно госпитализированы. У них диагностированы травмы различной степени тяжести.