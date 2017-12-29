Собянин сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на остановке на Сходненской

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что жизни пострадавших при наезде автобуса на остановку на улице Сходненской ничего не угрожает. ДТП произошло сегодня утром. Автобус наехал на остановку общественного транспорта. Пострадали три человека.

"Троим пострадавшим на остановке у метро "Сходненская" оказывается необходимая помощь. Угрозы для жизни нет. Тем не менее требуется тщательно разобраться с причинами аварии. Дал соответствующие поручения", - написал Собянин на своей странице в Твиттер.

По предварительной версии, ДТП могло произойти по вине водителя легкового автомобиля - такси. По словам очевидцев и шофера автобуса, перед аварией автобус "подрезал" таксист. Подозреваемый задержан.

В Москве у входов в подземные переходы у станций метро начали устанавливать заграждения. Заграждения появились в первую очередь в 100 метрах около перехода неподалеку от станции «Славянский бульвар», где автобус въехал в переход, и погибли четыре человека.