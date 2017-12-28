Владимир Путин назвал взрыв в магазине в Петербурге терактом

Президент России Владимир Путин назвал взрыв, который прогремел 27 декабря, в магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге, терактом. В результате взрыва пострадали 13 человек. В больницах остаются восемь пострадавших.

Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в камере хранения в магазине "Перекресток". Его мощность составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Путин на встрече с офицерами - участниками военной операции в Сирии, сказал: "Вчера в Петербурге был совершен террористический акт". Он напомнил, что недавно ФСБ пресекла одну попытку теракта. "Дал указание директору ФСБ при работе с бандитами при задержании действовать в рамках закона. А при угрозе жизни и здоровью наших офицеров действовать решительно", - рассказал российский лидер.

По данным издания Фонтанка.ру, мужчину, заложившего взрывное устройство в петербургском супермаркете в катере хранения, зафиксировали камеры наблюдения.

Подозреваемого описывают как "крепко сложенного брюнета неславянской внешности в зеленой куртке с капюшоном". Взрыв прогремел через полчаса после того, как он вышел из магазина.