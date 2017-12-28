Власти Петербурга уточнили информацию о пострадавших при взрыве в супермаркете на Кондратьевском проспекте. По данным вице-губернатора северной столицы Анны Митяниной на утро 28 декабря, в результате взрыва в "Перекрестке" пострадали 13 человек. Очевидцы о взрыве в магазине Петербурга: решили, что салют

По информации чиновника, пятеро человек от госпитализации отказались. Восемь человек остаются в больницах. Пятеро из них - в удовлетворительном состоянии, три человека — в состоянии средней тяжести.

"По состоянию на 08:00 общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском пр.: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших.

Остаются в стационарах: средней тяжести - 5, в удовлетворительной -3", - написала Митянина в Твиттер. Несовершеннолетних среди пострадавших нет.

Следствие уже установило, что устройство, начиненное поражающими элементами, мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, сработало в камере хранения магазина. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.