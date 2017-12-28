Полиция в Москве в ходе выполения планов "Перехват" и "Сирена" задержала мужчину, устроившего вчера стрельбу на фабрике "Меньшевик". Задержан 49-летний Илья Аверьянов - гендиректор ООО «Кондитерская фабрика "Меньшевик"» . Подозреваемого отправили на допрос в Следственный комитет. Адвокат владельца фабрики "Меньшевик": это была самооборона

Официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов рассказал, как задержали Аверьянова. Вчера после стрельбы, в результате которой убит один человек, сотрудники полиции и Росгвардии несколько часов прочесывали территорию фабрики, но стрелка так и не обнаружили. Позже оперативники смогли установить местонахождение "стрелка" и задержали его на территории организации, расположенной на улице Правды в центре Москвы.

По версии следствия, утром в среду бывший хозяин предприятия Илья Аверьянов после конфликта с нынешним руководством фабрики устроил стрельбу, убив охранника фабрики, и скрылся на ее территории. В прокуратуре Москвы сообщили, что это произошло в тот момент, когда на предприятие пришли приставы, чтобы взыскать долг.

Установлено, что стрельба велась из карабина "Сайга". Оружие было обнаружено и изъято.

Аверьянов во время инцидента общался по телефону с журналистами, сообщая, что его предприятие "Меньшевик" с помощью поддельных документов пытаются захватить рейдеры.