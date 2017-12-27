Задержан лжесотрудник Третьяковки, обманувший жителя Москвы на 50 млн рублей

В Москве задержан молодой житель Москвы, который подозревается в мошенничестве на крупную сумму. Согласно последней информации, безработный мужчина представлялся сотрудником Третьяковской галереи.

Человек вместе со своим соучастником общался с 44-летним москвичом, который является учредителем коммерческой фирмы. Злоумышленники обманным путем заключили с вышеуказанным гражданином договор займа под залог картин, которые якобы являлись подлинниками. Они получили 49,2 миллиона рублей, хотя полотна Кустодиева и Борисова-Мусатова были фальшивыми.

Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", полиция задержала 26-летнего предполагаемого преступника на улице Новозаводская. У него были изъяты документы и произведения искусства. Мужчине предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.