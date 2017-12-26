Во вторник появились новости о последствиях вчерашней аварии с участием автобуса. В результате въезда транспортного средства в подземный переход на станции "Славянский бульвар" погибли пять человек.

Московские власти сегодня уточнили, что к настоящему моменту удалось опознать всех граждан, которые погибли в ходе страшного происшествия, передает РИА "Новости".

В сообщении на официальном портале мэра и правительства столицы подчеркивается, что более подробную информацию все желающие могут получить в ходе звонка на горячую линию московского департамента здравоохранения. Телефоны: 8 (499) 251-83-00 и 8 (499) 251-45-03.