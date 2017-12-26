Ураганный ветер снес с балкона на Сахалине пенсионерку

Во вторник, 26 декабря, на Сахалине ураганный ветер снес с балкона гражданку пенсионного возраста. Согласно последней информации, пожилая женщина после случившегося была экстренно госпитализирована.

Уточняется, что инцидент произошел в городе Шахтерске. В центральной районной больнице Углегорска отметили, что бабушка получила некоторые травмы, вследствие чего в настоящий момент она находится под наблюдением врачей, передает РИА "Новости".

Предполагается, что мощный порыв ветра сбросил пожилую даму с балкона прямо в сугроб. Автомобиль "скорой помощи" не смог подъехать к пострадавшей, вследствие чего ее пришлось везти в клинику на ковше погрузчика.

Напомним, что мощный циклон уже второй день наводит ужас на жителей Сахалина. Порывы ветра срывают с домов крыши.