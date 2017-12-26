Стало известно, что происходит в переходе у "Славянского бульвара" после ДТП
26 декабря 2017, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, 26 декабря, стало известно, что происходит в переходе у метро "Славянский бульвар". Накануне там произошло страшное ДТП с пятью жертвами – пассажирский автобус выехал на лестницу.
Согласно последней информации, к настоящему моменту специалистам удалось восстановить поврежденные участки: положена новая плитка на месте разрушенной, а также покрашены отдельные части входа в подземный переход, где случилось происшествие, передает РИА "Новости".
Отмечается, что на свои места вернулись продавцы, предлагающие прохожим сувенирную продукцию и одежду, а также люди, просящие милостыню. Практически ничто не напоминает о том, что вчера на этом месте погибли люди.
Напомним, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.