Утром во вторник, 26 декабря, стало известно, что происходит в переходе у метро "Славянский бульвар". Накануне там произошло страшное ДТП с пятью жертвами – пассажирский автобус выехал на лестницу.

Согласно последней информации, к настоящему моменту специалистам удалось восстановить поврежденные участки: положена новая плитка на месте разрушенной, а также покрашены отдельные части входа в подземный переход, где случилось происшествие, передает РИА "Новости".

Отмечается, что на свои места вернулись продавцы, предлагающие прохожим сувенирную продукцию и одежду, а также люди, просящие милостыню. Практически ничто не напоминает о том, что вчера на этом месте погибли люди.

Напомним, по факту случившегося возбуждено уголовное дело.