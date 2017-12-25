СМИ: за рулем автобуса, въехавшего в пешеходный переход, был опытный водитель

За рулем автобуса, въехавшего в пешеходный переход у метро "Славянский бульвар", находился 58-летний Виктор Тихонов. Как сообщает Telgram-канал Mash, утром Тихонова "как обычно, проверили на алкоголь", и он "был трезв". Собянин прибыл к месту трагедии на Славянском бульваре в Москве

Мужчина проработал в транспортной компании уже около 30 лет, за всё это время особых нареканий не было. С ним вместе трудится его сын. Алексей в недоумении, отец никогда не пил перед работой, переутомления тоже не было. Сейчас он пытается дозвониться до отца, которого допрашивают следователи.

Директор регионального общественного объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова считает, что трагедия произошла исключительно по вине водителя."Есть две точки зрения наиболее возможные - либо водитель встал из-за руля, и автобус начал движение без водителя. Либо бывает такое, что за рулем автобуса находятся люди в психически нестабильном состоянии", - высказала свою точку зрения Ракулова РЕН-ТВ.

В столичных больницах сейчас находятся девять человек, пострадавших при наезде автобуса на Кутузовском проспекте. Двое отказались от госпитализации. Четыре человека погибли на месте, из них троих пока не опознали. На сайте мэра Москвы опубликован список погибших и пострадавших.