Уфимская учительница родила в школе и спрятала младенца в сумку

В одной из средних школ Калининского района Уфы учительница родила прямо во время уроков и не нашла ничего лучше, как спрятать ребенка в сумку. Малыш погиб, женщина с сильным кровотечением доставлена в больницу.

Прибывшим медикам о причинах своего недомогания она не рассказала. Новорожденного нашли у неё в сумке позднее, уже после обследования. По некоторым данным, у женщины уже есть трое детей.

Проводится проверка, назначены экспертизы для установления причин смерти ребенка.