Появилась информация о состоянии стюардессы, выпавшей из самолета во Внуково

Стюардесса авиакомпании "Ютэйр", выпавшая в субботу, 23 декабря, из самолета в аэропорту Внуково с высоты 3-4 метра, чуствует себя нормально. После падения девушка была госпитализирована. Ей в больнице оказали всю необходимую помощь врачи. Из клиники ее уже выписали.

Инцидент в аэропорту Внуково произошел во время предполетной подготовки самолета, который который готовился к рейсу Москва - Ханты-Мансийск. Когда на борт загружали продукты питания, "при закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон", - сообщили в авиакомпании. Выясняют причины случившегося. Представители авиакомпании пообещали, что пострадавшая стюардесса получит всю необходимую поддержку, - пишет "Российская газета".

Как известно, в крупных аэропортах для загрузки еды, которая подается на борт в специальных контейнерах, используются самоходные платформы. Они поднимают контейнеры с едой прямо к двери самолета. Стюардессе необходимо втянуть тележку внутрь и закрыть дверь. Зазор между платформой и срезом двери минимальный, и даже небольшое колесико от тележки не может застрять в щели.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку инцидента. Информация о падении стюардессы направлена надзирающему прокурору Сургутской транспортной прокуратуры.

По мнению экспертов, версия о том, что стюардесса поскользнулась, когда закрывала дверь, правдоподобна.