СКР: версия взрыва на борту самолёта Ту-154 Минобороны РФ полностью исключена

В Следственном комитете РФ сообщили о том, что версия взрыва на борту самолета Ту-154 Минобороны РФ, потерпевшего крушение и упавшего в Черное море в районе Сочи, исключена.

Авиакатастрофа произошла 25 декабря 2016 года. Ровно год назад погибли 92 человека: военнослужащие, журналисты и корреспонденты, руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, артисты ансамбля имени Александрова.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила "Аргументам недели" , что "следствие по уголовному делу, возбужденному по факту авиакатастрофы самолета Ту-154 в районе аэропорта города Сочи, продолжается в установленном российским законодательством порядке". Потерпевшими по уголовному делу признаны 156 человек.

"Все полученные объективные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна", - подчеркнули в СКР. Как уточнила Петренко, на данный момент получены заключения по результатам 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, трех взрыво-технических и одной фоноскопической экспертиз, завершено судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов.

Сейчас проводится работа с более чем 100 свидетелями, среди которых должностные лица Воздушно-космических сил, сотрудники АО "Международный аэропорт Сочи", отвечавшие за подготовку Ту-154 к полету и управление воздушным движением.

Информацию об авикатастрофе, о погибших, о ходе расследования читайте ЗДЕСЬ