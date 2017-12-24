В московском метро пьяный человек упал на пути

На станции московского метро "Третьяковская" Калужско-Рижской линии случилось происшествие. На пути в подземке случайно упал мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев отметил, что мужчина не рассчитал траекторию движения и свалился с платформы. Специалисты оперативно сняли напряжение со второго пути и успешно подняли пьяного мужчину обратно на перрон, передает Агентство городских новостей "Москва".

Подчеркивается, что человек не получил никаких травм. К настоящему моменту движение поездов по "оранжевой ветке" вошло в график.