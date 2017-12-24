В Подмосковье женщина погибла под колесами электрички

В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину, которая переходила железнодорожное полотно. Согласно последней информации, страшное происшествие случилось неподалеку от станции "Сергиев Посад".

В пресс-службе управления МВД на транспорте по ЦФО подчеркнули, что пешеход двигался по настилу. Машинист заметил женщину и подал ей звуковой сигнал, однако она никак на него не отреагировала. Как уточняет РИА "Новости", столкновения избежать не удалось, вследствие чего человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Уточняется, что погибшей на вид не более 45 лет. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.