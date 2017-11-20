Прокурор рассказал, как мать Захарченко считала миллиарды рублей

Сегодня стало известно, что мать бывшего куратора в МВД борьбы с коррупцией в топливно-энергетическом комплексе, и сестра Дмитрия Захарченко покинули Россию.

В квартире матери Захарченко был обнаружен целый склад с деньгами. Прокурор в ходе слушаний в Никулинском суде Москвы рассказал, что мама Захарченко преподавала в школе математику. Учет денег вела она. Обнаружена тетрадка в линейку, в котором написаны столбики цифр. Она считала деньги в столбик. "Вот коробка с деньгами, вот ее содержимое, все записано", — цитирует прокурора РИА Новости. По даным сотрудника надзорного ведомства, все записи были направлены на почерковедческую экспертизу для определения "бухгалтера".

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подтвердил информацию, что мать и сестра экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД Захарченко покинули Россию.

Мать Захарченко уехала в Израиль, сестра — в Турцию. "Оттуда они делают отдельные попытки ещё как-то объяснить наличие денег, но пока ситуацию только усугубляют", — сказал Куренной. Видезапись слов прокурора размещена в Telegram.

По уголовному делу о коррупции мать и сестра Захарченко проходят как свидетели.