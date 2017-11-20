Вынесен приговор обвиняемому в убийстве пятерых байкеров в Подмосковье

Московский областной суд вынес приговор обвиняемому в убийстве пятерых байкеров в 2016 году в Егорьевском районе Подмосковья. Бывший сотрудник частного охранного предприятия (ЧОП) Илья Асеев приговорен к пожизненному лишению свободы. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Асеев убил пятерых байкеров, которые приехали отдыхать под Егорьевск, в ночь на 8 мая 2016 года. У сотрудника ЧП произошёл конфликт с мотоцклистами. Он схватился за охотничье ружье и начал стрелять по людям. Байкеры получили смертельные ранения и скончались на месте происшествия.