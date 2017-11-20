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Ближайшие родственники полковника Захарченко уехали из России

20 ноября 2017, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Ближайшие родственники полковника Захарченко уехали из России
фото: pixabay.com

Ближайшие родственники полковника МВД России Дмитрия Захарченко - мать и родная сестра, в квартирах которых были обнаружены более 9 миллиардов рублей, уехали из России.

Мама и сестра Захарченко проходят по его делу о коррупции свидетелями. Обе женщины в Москве преподавали. Мать полковника учила детей математике. Именно ей и доверял Захарченко пересчитывать деньги, доверил свою "бухгалтерию". 

Как полковник Захарченко с зарплаты накопил 9 млрд рублей

Как полковник Захарченко с зарплаты накопил 9 млрд рублей

При обыске у сестры бывшего борца с коррупцией в квартире на Мичуринском проспекте были обнаружены более 124 миллионов долларов, около 1,4 миллиона евро, 342 миллиона рублей и золотой слиток весом 500 граммов, а в квартире у его матери - около 19,5 миллионов рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов.

Родственницы Захарченко, как сообщил источник РИА Новости, решили уехать за границу из-за периодических обысков и других обстоятельств, связанных с уголовным преследованием Александра Захарченко.

Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. В суде Захарченко заявил, что деньги копил с зарплаты.

МВД РФ уволило руководителей полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, который курировал в ведомстве борьбу со взятничеством в топливно-энергетическом комплексе.

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Российский ученый: масоны в рамках миссии "Аполлон" искали на Луне хозяев Земли

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Мужчина остановился помочь пострадавшим в ДТП и сам погиб

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В сетях обсуждают выступление новоуренгойского школьника в Германии

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В управление по особо важным делам передали дело о стрельбе возле "Москва-Сити"

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Памятник погибшим в Сирии военным появился под Брянском

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Мать-кукушка оставила дочь в подъезде

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Лидер Замбабве принял условия отставки

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В Перми сегодня прощаются с девочкой-моделью, скончавшейся в Шанхае

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Умер ребенок, впавший в кому после удаления зубов у стоматолога под наркозом

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Сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил под Тамбовом пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось ночью 19 ноября на одной из дорог в городе Рассказово.

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Табельное оружие принадлежащее сотруднику ФГУП "Охрана" Росгвардии, было утеряно при стрельбе на территории центра "Москвы-сити". Пистолет мог быть похищен одним из участников конфликта.

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