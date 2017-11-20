Ближайшие родственники полковника Захарченко уехали из России

Ближайшие родственники полковника МВД России Дмитрия Захарченко - мать и родная сестра, в квартирах которых были обнаружены более 9 миллиардов рублей, уехали из России.

Мама и сестра Захарченко проходят по его делу о коррупции свидетелями. Обе женщины в Москве преподавали. Мать полковника учила детей математике. Именно ей и доверял Захарченко пересчитывать деньги, доверил свою "бухгалтерию".

При обыске у сестры бывшего борца с коррупцией в квартире на Мичуринском проспекте были обнаружены более 124 миллионов долларов, около 1,4 миллиона евро, 342 миллиона рублей и золотой слиток весом 500 граммов, а в квартире у его матери - около 19,5 миллионов рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов.

Родственницы Захарченко, как сообщил источник РИА Новости, решили уехать за границу из-за периодических обысков и других обстоятельств, связанных с уголовным преследованием Александра Захарченко.

Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. В суде Захарченко заявил, что деньги копил с зарплаты.

МВД РФ уволило руководителей полковника-миллиардера Дмитрия Захарченко, который курировал в ведомстве борьбу со взятничеством в топливно-энергетическом комплексе.