В ходе конфликта в Москва-сити у охранника похитили табельное оружие

Табельное оружие, принадлежащее сотруднику ФГУП "Охрана" Росгвардии, было утеряно при стрельбе на территории центра "Москвы-сити".

Официальный представитель "Охраны" Валерий Грибакин заявил, что пистолет мог быть похищен одним из участников конфликта, когда раненный охранник потерял сознание, - сообщает РИА Новости.

По уточненным данным конфликт с применением оружия произошел поздно вечером в пятницу после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око" в комплексе "Москва-сити".

Напомним, в результате перестрелки пострадали шесть охранников, в том числе двое сотрудников Росгвардии.

Полиция уже задержала шестерых подозреваемых.

Грибакин опроверг слухи, что работники Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Охрана" обеспечивали охрану бизнесмена, который отмечал юбилей в ресторане, где началась перестрелка.

Московские следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в ресторане на территории комплекса "Москва-Сити"