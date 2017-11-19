Кадыров рассказал о напавших на полицейский пост в Чечне

Боевики, напавшие в ночь на воскресенье на пост полиции близ села Рошни-Чу в Урус-Мартановском районе Чечни, планировали завладеть оружием "для последующего резонансного преступления", заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. В Чечне совершено нападение на пост полиции

В своем Telegram-канале глава региона указал имена нападавших: это житель «соседнего региона» Ахмед Чахкиев и житель Алтайского края Адам Цуцаев. Кадыров выразил уверенность, что злоумышленники были завербованы террористами через социальные сети. Нападавших он назвал «псами ада».

Рамзан Кадыров также привёл некоторые детали нападения. По его словам, двое молодых людей сначала бросили гранату, а потом открыли огонь по полицейским.