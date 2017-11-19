Разбойная банда из Волхова Ленобласти предстанет перед судом. Установлено, что в период с 2008 по 2015 годы неоднократно судимый, имеющий авторитет в криминальных кругах житель Волховского района, создал на территории Ленинградской области устойчивую организованную вооруженную группу в целях нападения на граждан и организации, в которую вошли еще не менее шести человек.

Членами банды совершены тяжкие и особо тяжкие преступления: вымогательства в особо крупных размерах у предпринимателей с применением насилия и использованием огнестрельного оружия, причинение вреда здоровью, похищение людей.

Как сообщили в ГСУ СКР по Ленобласти, преступная группа требовала от одного из местных предпринимателей денежные средства.

Свою деятельность банда прекратила в 2015 году в связи с задержанием лидера и членов банды правоохранительными органами. Все они сейчас привлечены к уголовной ответственности.

В отношении участников банды избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По делу собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.