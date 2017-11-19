Росгвардия отвергла обвинения в охране вора в законе при стрельбе в Москва-Сити

Работники Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) "Охрана" не обеспечивали охрану бизнесмена, который отмечал юбилей во время перестрелки в ресторане в башне "Око" в комплексе "Москва-Сити".

Об этом ТАСС сообщил официальный представитель ФГУП "Охрана" Валерий Грибакин. Он отметил, что при заключении договоров проходит проверка всех организаций и чтобы человек с криминальным прошлым попал в список клиентов - невозможно. При этом ФГУП заключает договоры на обеспечение безопасности имущества при транспортировке только с юридическими лицами. По словам представителя ФГУП "Охрана", росгвардейцы оказались свидетелями конфликта, который возник между сотрудниками частного охранного предприятия и гостями заведения из-за парковочных мест. "В данном случае речь не идет о якобы охране VIP-персоны или еще хуже – так называемых криминальных авторитетов", - заявил Грибакин.

По его словам, работавшие в пятницу сотрудники имеют опыт в горячих точках. Оба были ранены.

Инцидент произошел в пятницу в ресторане Crystal BallRoom в башне "Око", где 250 человек собрались на торжественное мероприятие "Юбилей в кругу друзей". Шло празднование 55-летия предпринимателя из Измайлова Дмитрия Павлова.