В Москве полиция по горячим следам в субботу утром задержала мужчину, подозреваемого в участии в перестрелке на территории "Москва-Сити" в пятницу вечером.

В столичном главке МВД России рассказали, что сегодня сотрудники полиции у дома 48 по Кутузовскому проспекту остановили автомобиль Toyota, в салоне которого находились двое мужчин. По предварительным данным, один из них участвовал в конфликте, произошедшем вчера в "Москва-Сити", - сообщает ТАСС.

В результате конфликта пострадали шесть человек, в том числе охранники. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, участниками конфликта стали 15 человек.

После перестрелки с шестью пострадавшими задержан автомобиль Toyota Land Cruiser. Для задержания этого и розыска еще пяти автомобилей в городе введен план "Перехват", - уточнили столичные правоохранители. В розыск были объявлены автомобили Maybach, Land Cruiser, Lexus, два автомобиля Toyota Land Cruiser и LADA Priora.