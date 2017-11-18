Московские следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в ресторане на территории комплекса "Москва-Сити". В результате стрельбы ранены шесть человек. Среди пострадавших - два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии, - сообщает РИА Новости.

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц".

По версии следствия, конфликт возник между посетителям ресторана, сотрудниками частного охранного предприятия и "вольнонаемными работниками вневедомственной охраны".

Шесть охранников получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.

Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобилях Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus. В Москве был объявлен план "Перехват".

Представитель ФГУП "Охрана" заявил, что охранники комплекса "Москва-Сити" во время инцидента действовали согласно инструкции, приняли все меры в соответствии с законодательством для пресечения нарушений.