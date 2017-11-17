Скорую помощь вызвали сегодня в Мосгорсуд группе обвиняемых в хулиганстве

Бригаду "скорой помощи" вызвали сегодня в Мосгорсуд группе обвиняемых в хулиганстве. Адвокат одного из обвиняемых Шамиль Яндарбаев рассказали, что прямо на судебном заседании шесть человек попытались вскрыть себе лезвиями вены, - сообщает "Интерфакс".

Пострадавшим обвиняемым была вызвана "скорая медицинская помощь". Оказывается необходимая помощь.

По данным адвоката, все обвиняемые - уроженцы Чечни. На заседании суда рассматривался вопрос о продлении им срока ареста. Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.