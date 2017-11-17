В Марий Эл объявлен траур по погибшим в ДТП

В Марий Эл в пятницу, 17 ноября, объявлен траур по погибшим людям 16 ноября в ДТП. День траура объявил глава региона Александр Евстифеев. Погибли 15 человек - пассажиры и водитель микроавтобуса-маршрутки, в том числе подросток. Четыре человека пострадали.

Вчера вечером в Килемарском районе Марий Эл на 74-м км региональной автодороги Р-173 в 5 км от населенного пункта Визимьяры пассажирский микроавтобус "Мерседес Спринтер" столкнулся с "КАМАЗом" -лесовозом. По предварительным сведениям, водитель микроавтобуса выехал на обгон на полосу встречного движения, и, пытаясь уйти от столкновения с лесовозом, задел его по касательной, после чего микроавтобус съехал в кювет.

Как установила полиция, микроавтобус, рассчитанный на 20 человек, был заполнен. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП. Дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья".

Для оказания помощи в расследовании уголовного дела на место происшествия выехали следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации.

Уже известно, что 41-летний водить пассажирского транспорта имел водительский стаж 20 лет.

В 2016 году на участке дороги, где произошла авария, был произведен ремонт проезжей части с заменой дорожных знаков и нанесением разметки.

На место ДТП вчера выезжал глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев, министр внутренних дел по Республике Марий Эл генерал-майор полиции Виктор Косарев, врио начальника УГИБДД МВД полковник полиции Игорь Воронцов.