Появились подробности ДТП с участием автобуса и грузовика в Марий Эл

Уточняется, сколько человек погибли в результате столкновения маршрутного автобуса и грозового автомобиля "КАМАЗ"-лесовоза в районе 64-го километра автодороги "Йошкар-Ола – Козьмодемьянск" в Республике Марий Эл.

По данным разных СМИ, погибли 12 человек. В автобусе находился 21 человек. Первоначально сообщалось о девяти погибших.

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. В СКР сообщили "Аргументам недели" о том, что руководство следственного подразделения, наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты выехали на место происшествия для проведения необходимых проверочных мероприятий.

По данным СКР, 16 ноября около 17:30 произошла автоавария с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского микроавтобуса "Мерседес Спринтер". В числе пассажиров в маршрутке были дети. По предварительным данным, в результате ДТП погибли и получили телесные повреждения пассажиры микроавтобуса. По данному факту следственными органами СКР по Республике Марий Эл организована доследственная проверка.