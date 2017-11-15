МВД: Обвиняемый в создании финансовой пирамиды экстрадирован из Чехии в Россию

МВД сообщило подробности экстрадиции из Чехии в Россию обвиняемого в создании финансовой пирамиды. 49-летний мужчина обвинен в России в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, еще в 2004 году. По данным МВД, злоумышленник участвовал в организации финансовой пирамиды в Нижегородской области.

Он вместе с подельниками устраивал семинары для сотен людей. Организаторы, включая задержанного, выдавали себя за руководителей и менеджеров одного из филиалов Международной Ассоциации Социальных Новаций. Они использовали различные психологические уловки и убеждали вновь приглашенных в том, что вступление в члены ассоциации является гарантией получить доход. Для вступления в организацию требовалось внести 3 300 долларов США.

Люди отдавали крупные суммы денег безо всяких чеков, квитанций, расписок. Организаторы пирамиды уверяли их, что вся информация заносится в компьютерную базу и передается в Швейцарию.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий. В декабре 2004 года он был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В сентябре 2014 года фигуранта задержали на территории Чехии. О том, что в Россию из Чехии в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России был доставлен обвиняемый, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.