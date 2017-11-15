Обвиняемая по делу о гибели шестилетнего мальчика в результате ДТП в подмосковной Балашихе Ольга Алисова выступила в суде с последним словом. Прокурор попросил три года колонии для женщины.

Выступая в суде с последним словом Алисова заявила, что судебное следствие было несправедливым, и требование прокурора на три года лишить ее свободы тоже несправедливо.

Ольга Алисова попросила суд назначить ей условный срок или предоставить возможность воспитывать дочь до достижения ею 14-летнего возраста, - сообщает Газета.ру. Обвиняемая попросила в случае назначения реального срока разрешить ей отбывать наказание в колонии-поселении.

Родители погибшего мальчика ранее заявили иск к Алисовой на общую сумму более 10 млн рублей.