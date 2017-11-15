Появились новые подробности гибели мальчика и его матери в Чертанове

Стали известны подробности трагедии в квартире дома на юге Москвы. Изначально сообщалось, что женщина нанесла своему сыну несколько ударов ножом, а затем наложила на себя руки. Оказалось, все совсем не так.

Следствие установило причастность к смерти женщины, найденной в квартире вместе с убитым ребенком, ее старшей дочери. Вечером 13 ноября в квартире на юге Москвы были найдены тела четырехлетнего ребенка и его матери, а также предсмертная записка.

Задержанная девушка в ходе допроса рассказала, что, вернувшись домой, она обнаружила младшего брата без признаков жизни и свою мать с ножевыми ранениями. С ее слов, она нанесла матери еще несколько ударов, от которых та умерла.

Cледствие отработает все версии преступления и исследует все обстоятельства гибели женщины и ребенка. Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, сейчас проверяется причастность 19-летней старшей дочери к убийству младшего брата.